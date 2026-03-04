D’Aversa: “Adams titolare? Vediamo, torna da un problema al polpaccio e bisogna stare attenti”

04/03/2026 | 17:24:15

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Il rapporto con Conte? Si vuole sempre vincere. In campo ci sono due club con 11 scudetti, è scorretto parlare del rapporto mio con Conte. Un bilancio sulle emozioni della prima settimana? Sono venuto con l’entusiasmo di fare il meglio possibile. Siamo partiti bene, l’entusiasmo non deve scemare in euforia perché altrimenti abbassi l’attenzione. L’ho detto alla squadra, facciamo ciò che ci piace e quindi bisogna vivere il calcio nella maniera giusta. Adams? Si è allenato regolarmente. Se sarà titolare? Valutiamo, vediamo come arriva dall’allenamento di oggi. Ma torna da un problema al polpaccio e bisogna stare attenti”.

Foto: sito Torino