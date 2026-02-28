D’Aversa: “Adams convocato, sul minutaggio dobbiamo decidere. Chi non capisce il momento va fuori”

28/02/2026 | 15:17:01

Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa:”Com’è giusto che sia, quando c’è un cambio di allenatore la squadra sa che non tutte le responsabilità erano soltanto dell’allenatore. Venivano da una sconfitta in uno scontro diretto, ora mi preme risollevare il morale. Adams sarà convocato: ieri ha fatto una parte con la squadra, anche oggi ha fatto tutto l’allenamento. Per il minutaggio, faremo valutazioni con lo staff: non possiamo permetterci ricadute. A gennaio è stato un fatto un mercato con il ds che ha dichiarato di voler andare avanti con il 3-5-2. Con il tempo, a me interessa l’interpretazione. Il sistema di gioco lo determinano i giocatori e gli avversari, dipende da tanti fattori. Terzini di ruolo ce ne sono pochi, è un lavoro di reparto e non sui riferimenti. Avessimo iniziato la preparazione, avremmo potuto lavorare sulla difesa. Ad oggi, lavorare di reparto con la difesa a quattro è più difficile. Formazione? Non l’ho decisa nemmeno io, valuto sempre all’ultimo. E’ l’unica forma di rispetto che può fare l’allenatore nei loro confronti, tutti devono sentirsi pronti. Si determina sia dall’inizio sia subentrando. Chi non capisce il momento va fuori”.

