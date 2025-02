D’Aversa: “Abbiamo peccato di esperienza. Gimenez è stato furbo. C’è rammarico”

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Milan.

Queste le sue parole: “Si può commentare il deficit di esperienza, Gimenez è stato furbo ma quando sento parlare di furbizia vuol dire che qualcosa non va. Abbiamo fatto una grandissima partita, ma non siamo riusciti a gestire la superiorità numerica. C’è stata una pressione alta, abbiamo giocato con coraggio ma questi episodi condizionano la partita”.

Cosa non sta funzionando?

“La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, gli posso rimproverare solo venti minuti col Lecce. C’è una differenza di rosa, quando il Milan butta dentro Pulisic, Leao e Gimenez e noi due ragazzi della Primavera. In Italia ci facciamo influenzare troppo dal risultato. Paghiamo il fatto di avere tanti infortuni, magari non ci sono i risultati, ma sotto l’aspetto delle prestazioni non siamo mai venuti meno”.

Foto: sito Empoli