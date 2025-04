D’Aversa: “Abbiamo diverse assenze. Ma vogliamo portare via punti dal Maradona”

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Dobbiamo pensare al nostro percorso, domani ci attende una gara complicata contro una squadra che si gioca lo Scudetto. La salvezza passa dai risultati su ogni campo, il nostro obiettivo è solo la partita con il Napoli poi penseremo alle altre”.

Come arriva l’Empoli a Napoli e più in generale al finale di stagione?

“Sono concentrato solo sul Napoli, la cosa più importante è questa. Affronteremo una squadra forte, con un grandissimo allenatore, che se fosse stata in Europa avrebbe fatto bene. Non possiamo prescindere dal fatto che giocheremo in un ambiente caldo e compatto, in uno stadio soldout, in cui tutti remano dalla stessa parte. Anche noi dobbiamo essere uniti per il nostro obiettivo, la salvezza. Domani non sarà semplice, sulla carta sono più forti di noi, ma servirà la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi. Vogliamo ottenere la salvezza per i nostri tifosi, per il club ed anche per tutti quei ragazzi che si sono fermati per infortunio durante il percorso. Dispiace che nell’ultima settimana in tre si siano dovuti operare, per me sono tutti come dei figli. Nelle difficoltà non ci abbattiamo ma lavoriamo credendo nel nostro obiettivo. Concentriamoci con convinzione sugli aspetti da migliorare”.

L’Empoli non vince da tante partite e ora la classifica inizia a scottare…

“Vero che è un periodo lungo che non vinciamo ma in tante partite avremmo meritato di più se non fosse stato per degli episodi, per esempio ci siamo andati vicino in casa del Genoa ed a Como. Ragioniamo sul fatto che dall’inizio della stagione non abbiamo mai avuto la rosa al completo e siamo comunque a giocarci il nostro obiettivo, non so quante altre squadre ci sarebbero riuscite. Siamo lì, in corsa per la salvezza nonostante quello che è accaduto: questo è un aspetto positivo che dobbiamo tenere in considerazione”.

