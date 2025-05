D’Aversa: “Abbiamo altre due partite per dimostrare di meritare la Serie A”

10/05/2025 | 23:45:57

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Empoli, Roberto d’Aversa, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma: “Un risultato importante, ci tenevamo a regalare una vittoria importante al nostro pubblico che non è mai venuto meno, ha sempre sostenuto la strada nonostante la mancanza della vittoria. Ci siamo abbassati, abbiamo avuto un po’ il timore di vincerla, ma poi siamo stati bravi a riuscirci. Il primo set l’abbiamo portato a casa, come nei grandi slam che ci sono tre set, ora ce ne sono altri due. Se siamo qui e il destino è ancora nelle nostre mani è perché i ragazzi in un momento di difficoltà e di tante assenze sono ancora lì a lottare per l’obiettivo prefissato dall’inizio del ritiro. Ci sono altre due partite per dimostrare che meritiamo di rimanere in questa categoria, per tutto ciò che ci è accaduto”.

Sulla prova di Esposito: “Come attaccante ha sempre fatto un gran volume di corsa, percorre 11-12 km a partita e non è una cosa comune tra gli attaccanti. Deve migliorare un po’ la gestione della palla, per le sue qualità sbaglia qualche passaggio o stop di troppo. Fin dalla prima di campionato è stato un giocatore generoso e questo non va a discapito dei gol perché nel girone d’andata ne ha fatti 8. Ma stasera evidenzierei anche la partita di Konaté, che ha contribuito alla vittoria col passaggio per Anjorin. Quando si recuperano dei calciatori importanti poi in campo si vede”.

Sul gol di Fazzini: “Certo, noi lavoriamo sempre su tutte le situazioni. Sapevamo come difendevano, abbiamo provato a fare uno schema per Jacopo. Poi ci vuole la qualità in chi va a battere e a concludere”.

Foto: Instagram D’Aversa