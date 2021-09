D’Aversa: “A Empoli per conquistare i tre punti. Voglio lo stesso atteggiamento visto con le big”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club ligure per fare il punto della situazione in casa blucerchiata in vista della gara di domani contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

“Mi aspetto una trasferta insidiosa. Affronteremo una squadra che viaggia ancora sull’entusiasmo della promozione conquistata pochi mesi fa ed è allenata da un allenatore preparato ed organizzato. L’Empoli proverà a riscattare la sconfitta interna con il Venezia ma noi vogliamo conquistare l’intera posta in palio. A Empoli dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento messo in campo con le big. Sarà una prova di maturità, anche se questo gruppo non mi ha mai dato preoccupazioni da questo punto di vista. Indipendentemente dai valori dell’avversario, voglio vedere la Samp scendere in campo consapevole dei propri mezzi e con la determinazione di chi vuole andarsi a prendere la prima vittoria in campionato”.

Foto: Twitter Sampdoria