Darwin Nunez ricorda Diogo Jota: “Tristezza infinita, non ci sono parole”

03/07/2025 | 14:22:38

Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, compagno di reparto di Diogo Jota, spesso rivale per una maglia da titolare, ha postato sui social un ricordo dell’attaccante portoghese che purtroppo è mancato per un bruttissimo incidente.

Queste le sue parole: “Non ci sono parole di conforto per così tanto dolore. Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, come un buon compagno dentro e fuori dal campo”.

Foto: sito Liverpool