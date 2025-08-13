Darwin Nunez: “Mi ha chiamato Inzaghi, i compagni mi hanno accolto molto bene”

Prime parole da giocatore dell’Al Hilal per Darwin Nunez, che ha parlato ai canali ufficiali: “Mi sento molto bene e sono davvero felice di essere qui. La verità è che questi giorni sono stati incredibili con il gruppo. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono stati tutti incredibili con me dal primo momento in cui sono arrivato qui. Sono già quattro allenamenti con il gruppo e sono molto felice, mi sento a mio agio, mi hanno fatto sentire uno di loro e sono qui per contribuire e aiutare la squadra. L’allenatore mi ha chiamato e ho parlato con lui e mi ha detto che voleva che venissi qui e la verità è che ho pensato che fosse una buona idea”

FOTO: X Al Hilal