Darwin Nunez: “Lo stile del gioco del Liverpool è adatto alle mie caratteristiche. Voglio vincere molti trofei”

Fresco di comunicato che ne ha ufficializzato l’approdo al Liverpool, ecco le prime dichiarazioni di Darwin Nunez da calciatore dei Reds: “Sono davvero felice e felice di essere qui al Liverpool. È un club enorme. Ringrazio la mia compagna, i miei genitori e mio figlio, che è per me un vero motivo di orgoglio. Sono stati davvero importanti per me nelle varie fasi della mia carriera. Sono davvero orgoglioso di loro, e per quello che facciamo.

È un piacere essere qui a Liverpool e sono molto felice di far parte di questo grande club. Ho giocato contro i Reds, li ho visti in molte partite di Champions League, ed è il mio stile di gioco. Qui, inoltre, ci sono dei grandi giocatori. Quando sono arrivato al campo di allenamento, sono rimasto davvero sorpreso di vedere le struetture e tutti i trofei vinti. Puoi quindi immaginare di vincere ancora più trofei, così che, quando verrò di nuovo qui e vedrò le coppe in mostra, potrò dire: ‘Senti, ne facevo parte, ero lì in quel momento, a vincere trofei.’.

Questo è uno dei motivi per cui sono venuto qui al Liverpool: per vincere molti trofei“.

Foto: sito ufficiale Liverpool