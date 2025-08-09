Darwin Nunez all’Al Hilal: una sorpresa del 5 giugno, ora è ufficiale!

09/08/2025 | 22:17:45

Il 5 giugno avevamo accostato per la prima volta Darwin Nunez all’Al Hilal. Fino a quel momento non c’era stata traccia del minimo accostamento dell’attaccante ormai ex Liverpool al club arabo. Qualche ora dopo si, con il solito gioco dei tweet a rimorchio senza citare la fonte. Pochi minuti fa l’annuncio ufficiale dell’Al Hilal, un grande attaccante per Simone Inzaghi: dopo i sondaggi di oltre due mesi fa, la virata assoluta a seguito della decisione di Victor Osimhen di restare al Galatasaray. Nunez è stato trattato a lungo dal Napoli, sondato nei giorni scorsi dalla Juve (ma con Kolo Muani priorità assoluta) e mai davvero in orbita Milan, malgrado fino a pochi giorni fa un paio di fonti lo mettessero in cima alla lista. Se fosse stato così, l’Al Hilal non avrebbero coronato l’inseguimento ufficializzandolo come ha fatto, malgrado all’inizio di questa settimana venisse accostato al Milan addirittura come prima scelta, disponibilità di Darwin e pressing in corso. Evidentemente una narrazione distorta, come quella delle cifre: Nunez non va via dal Liverpool per 65 o 70 milioni come ci avevano garantito, ma per molto meno…

He is one of our own pic.twitter.com/pHMqz7yYI6 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Foto: X Al Hilal