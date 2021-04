Darmian: “Tre punti che ci avvicinano al traguardo”

Matteo Darmian, terzino nerazzurro e autore del gol-vittoria contro il Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Sapevamo oggi sarebbe stata dura, contro una squadra difficile da affrontare e che gioca un buon calcio. Ma contava solo il risultato e sono arrivati tre punti che ci avvicinano al nostro traguardo. Noi ci alleniamo per farci trovare pronti, per vivere queste emozioni: siamo tutti contenti, serviva solo vincere.

Io paradigma della gestione Conte? Tutti, dal primo all’ultimo, lavoriamo duramente in settimana e il mister ci tiene tutti sull’attenti. Personalmente sento la fiducia di compagni e dell’allenatore.

Io insieme a LuLa? Nono, io ogni tanto ci provo e va bene così… (sorride, ndr)”.