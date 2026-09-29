Il Bologna valuta Darmian più di Lirola e l’ex Inter si allena con i rossoblù

29/09/2026 | 15:11:56

Matteo Darmian si allenerà con il Bologna nelle prossime ore, la squadra di Palladino cerca rinforzi a destra dopo l’infortunio di Holm. Questa la decisione della società rossoblù di accogliere per qualche giorno in prova a Casteldebole lo svincolato ex Inter, che secondo 051 Bologna sarà sottoposto ad alcuni test per valutarne integrità fisica e condizione atletica e si allenerà col gruppo rossoblù in attesa di una decisione definitiva. Darmian è un nome che circola da qualche giorno, in questo momento preferito a Lirola aspettando la decisione definitiva.

Foto: Instagram Darmian