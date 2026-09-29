Darmian si allena con il Bologna. Il club deciderà se tesserarlo

29/09/2026 | 15:11:56

Matteo Darmian si allenerà con il Bologna nelle prossime ore, la squadra di Palladino cerca rinforzi a destra dopo l’infortunio di Holm. Questa la decisione della società rossoblù di accogliere per qualche giorno in prova a Casteldebole lo svincolato ex Inter, che sarà sottoposto ad alcuni test per valutarne integrità fisica e condizione atletica e si allenerà col gruppo rossoblù nell’attesa che l’area tecnica prenda una decisione definitiva sul suo conto: tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Lo riporta Zerocinquantuno Bologna.

Foto: Instagram Darmian