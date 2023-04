Darmian risponde: “Non ci servono altri premi, sappiamo quanto è importante per noi la Champions League”

Oltre Simone Inzaghi, nella conferenza pre Benfica ha parlato Matteo Darmian che ha spiegato il momento complesso dell’Inter: “Sicuramente c’è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto, a partire da domani sera. Sappiamo che sarà difficile ma siamo concentrati su domani. Abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuare. Se ne devo scegliere una penso all’andata al Camp Nou. Sappiamo quanto è importante la gara di domani, vogliamo fare una grande partita. Passerà sicuramente dall’atteggiamento che metteremo in campo. È una cosa che vogliamo assolutamente”.

Sulle difficoltà in campionato: “Sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento, non riusciamo a sbloccare o chiudere le partite e alle prime occasioni concediamo gol. Non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo o che magari meritavamo, è una situazione che vogliamo cambiare, però domani è una partita di Champions e siamo concentrati su quella”.

Sul premio extra: “Sicuramente a questo punto della stagione è un nostro obiettivo e non penso che serva un premio o qualcosa del genere. Sappiamo quanto è importante centrare questo obiettivo”.

Foto: Instagram Darmian