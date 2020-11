Darmian: “Possiamo lottare per lo scudetto, Conte ha sempre voglia di vincere”

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, è stato intervistato da Sky Sport sul momento attuale con la maglia dei nerazzurri. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “All’Inter mi sto trovando bene, ho delle sensazioni positive e il mister lo conoscevo già. L’inserimento è stato semplice, adesso sta a noi fare del nostro meglio. Scudetto? Spetta a noi, rispetto a quello che faremo in campo. I risultati arriveranno, ma noi dobbiamo pensare solo a lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Conte ha voglia di vincere, sempre. Lo trasmette alla sua squadra. Il mister pretende tantissimo ogni giorno, cura ogni particolare ed a questo livello sono queste cose che fanno la differenza. Passato al Milan? Sono cresciuto nelle giovanili, poi ho fatto le mie esperienze per dimostrare il mio valore e quella al Torino è stata molto importante. Nel calcio nulla è scontato. L’esperienza al Manchester United, uno dei club più importanti del mondo, è un motivo d’orgoglio per me. Qui a Milano adesso sono felice.”

Foto: twitter personale