Darmian-Parma, ora non è più una sorpresa. Il suo curriculum in Serie A

Matteo Darmian al Parma non è più una sorpresa. Svolta rapidissima in meno di 24 ore, dopo una trattativa con il Manchester United. Cresciuto nel vivaio del Milan, Darmian ha esordito in Serie A il 19 maggio del 2007, quando sulla panchina rossonera c’era Carlo Ancelotti. La stagione seguente viene girato in prestito al Padova, dove in totale ha collezionato 22 presenze realizzando un gol. Quindi nel 2010 è stato acquistato dal Palermo, dove è rimasto soltanto una stagione con sole 16 presenze. Nell’estate del 2011 si trasferisce al Torino. In maglia granata si consacra in maniera definitiva. Con i piemontesi conquista la Serie A e grazie a Ventura riesce a conquistarsi un posto da titolare. Con i torinesi disputa 151 gare mettendo a segno 6 reti. Nel 2015 il trasferimento al Manchester United. Le prime due stagioni riesce a guadagnarsi molto spazio e credibilità ma nelle successive due con Mourinho in panchina, non trova lo stesso spazio. Parma potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciarsi.