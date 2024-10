Darmian: “Oggi partita importante per tenere il passo del Napoli”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Empoli, l’esterno dell’Inter Matteo Darmian (oggi titolare) ha parlato ai microfoni di DAZN.

“Tutte le partite in Serie A sono difficili. L’Empoli è partito bene, non meritava di perdere col Napoli e ha fatto una grande partita con la Juve e non solo. Partita molto importante per tenere il passo del Napoli, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e pensare al nostro percorso”.

Foto: X ufficiale Inter