Darmian: “Non pensavamo già al Bayern. Bravi loro a crederci”

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro il Parma.

Queste le sue parole: “Sono stati bravi a rientrare in partita, poi ogni dettaglio può esser determinante. Hanno fatto un bel secondo tempo, noi dopo il loro pareggio abbiamo provato a reagire ma non abbiamo trovato la rete. Non volevamo un pareggio, ora guardiamo avanti. Lavoreremo su quanto fatto di buono e quanto meno bene, preparando la partita di martedì, altrettanto importante, in una competizione in cui vogliamo fare bene”.

Cosa può fare la differenza in questo rush finale?

“Dobbiamo guardare partita dopo partita, sappiamo che i dettagli saranno determinanti, dovremo essere attenti sotto tutti i punti di vista. Mancano sette partite, dovremo fare il massimo per portare a casa più punti possibili”.

La fascia destra è in mano a te senza Dumfries, pensi di riuscire a giocarle tutte?

“Ho avuto un piccolo infortunio ma la sosta mi ha permesso di riprendermi. Sto bene, cercherò di dare una mano alla squadra, che sia per tutta la gara o da subentrato. Abbiamo una rosa ampia per sopperire alla mancanza di Denzel, è un giocatore importante per noi ma io e Zalewski, che può giocare lì, faremo il massimo sperando che Denzel possa riprendersi presto”.

Escludi che abbiate iniziato inconsciamente a pensare alla sfida contro il Bayern? Magari anche i cambi erano verso quella gara…

“No, nemmeno inconsciamente. Quando scendiamo in campo siamo focalizzati su quello che c’è da fare nella partita, non c’è stato pensiero alla prossima. Dispiace, è un pareggio e speravamo in qualcos’altro”.

