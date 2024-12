Darmian: “Non fa mai piacere perdere. Ma la sconfitta non deve minare la nostra consapevolezza”

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento dei nerazzurri, reduci dal ko a Leverkusen.

Queste le sue parole: “Non fa mai piacere perdere, ma sapevamo di avere davanti una squadra di qualità. Usciamo con una sconfitta, dispiace, ma non deve minare la nostra consapevolezza. Dobbiamo guardare avanti in maniera positiva in Champions e in campionato, da mercoledì penseremo alla Lazio”.

Foto: twitter Inter