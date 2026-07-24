Darmian: “Mi sarebbe piaciuto restare un altro anno all’Inter”

24/07/2026 | 11:10:45

Svincolatosi dopo sei stagioni all’Inter, Matteo Darmian ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e della voglia di continuare in nerazzurro, non ricambiata dalla dirigenza.

Sul percorso a Milano: “Tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due Champions League solo sfiorate: quelle coppe mancate sono i miei rimpianti più grandi. L’Inter mi ha semplicemente cambiato la vita, come uomo e come calciatore. Ho trovato un ambiente straordinario, dove mi sono sentito bene fin dal primo giorno e ho potuto esprimermi al 100%. Questo mi ha permesso di scrivere un pezzettino di una storia incredibile”.

Sulla decisione di lasciare l’Inter: “Mentirei se dicessi che non mi manca: quando sei stato bene in un posto è difficile andare via. Però sono sereno perché so di avere dato tutto. Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno in nerazzurro, lo ammetto. La società, però, ha fatto altre valutazioni e le rispetto. Mi sento ancora un giocatore da Serie A alla mia età”.

Sul rapporto con i tre allenatori avuti in nerazzurro: “Conte lo conoscevo già dalla Nazionale ed è stato più facile inserirsi. Mi ha trasmesso una mentalità vincente e ha gettato le basi del ciclo. Inzaghi ha dato continuità lasciando più libertà in campo: dispiace non aver vinto ancora di più, ma siamo sempre stati competitivi. Chivu ha trovato un gruppo forte, ma in un momento delicato dal punto di vista psicologico. Ha capito subito che, prima ancora della tattica, serviva ritrovare equilibrio mentale”.

L’offerta, particolare, dell’Inter: “L’Inter mi aveva prospettato un ruolo nel settore giovanile: ne sono stato onorato, ma non era il momento. Mi piacerebbe, comunque, un giorno allenare, partendo dai ragazzi”.

Sul suo futuro: “Voglio continuare a giocare: non ho paletti, ascolto e valuto le offerte che arrivano, ma preferirei restare in Italia”.

Foto: Instagram Darmian