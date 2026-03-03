Darmian: “L’importante era non prendere gol, va bene per il ritorno. Ora pensiamo al Milan”

03/03/2026 | 23:13:19

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter: “Sapevamo le qualità del Como, come palleggiano e come escono dalle pressioni. Siamo stati bravi, atteggiamento giusto. Volevamo portare a casa una vittoria ma guardiamo avanti, domenica c’è una partita importante, penseremo al ritorno quando arriverà. Sapevamo quello che dovevamo fare, l’importante è non aver preso gol. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata e va bene per il ritorno”.

Foto: Instagram Darmian