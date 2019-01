Darmian-Juve, il ritorno in Italia è sempre più vicino

Matteo Darmian presto potrebbe tornare in Italia. Dopo aver giocato con le maglie di Milan, Padova, Palermo e Torino, l’esterno classe 1989 ha voglia di rimettersi in gioco in Serie A. Il Manchester United versò nelle casse dei granata 18 milioni di euro più bonus nel 2015, poi con i Red Devils ha giocato 90 partite in 4 anni segnando solo una rete. L’esperienza all’ombra dell’Old Trafford è stata impreziosita finora da una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield, una Coppa di Lega e l’Europa League della stagione 2016-2017. Ora, su di lui, è tornata con decisione la Juventus: Darmian ha scavalcato Emerson Palmieri nella lista bianconera per costi, fattibilità e vecchie trame. L’ex Toro desidera da tempo tornare in Italia, a maggior ragione considerato il lungo corteggiamento dalla Vecchia Signora (il club bianconero lo aveva cercato più volte già lo scorso luglio). Darmian è sempre più vicino alla Juve, operazione impostata sulla base del prestito con opzione di riscatto, il club bianconero deve sciogliere le ultime riserve. Dopo tre anni e mezzo, la Serie A potrebbe riabbracciare Matteo Darmian…

Foto: Bleacher Report