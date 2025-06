Darmian: “Il nostro umore è sempre stato alto. I nuovi ci danno tante energie”

24/06/2025 | 22:32:45

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato al sito ufficiale del club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Mi aspetto un match complicato, che approcceremo al meglio. Dovremo gestire bene i momenti, una vittoria ci servirebbe per passare il turno. Hanno giocatori di qualità e di carattere, ma pensiamo a noi stessi”.

La vittoria con gli Urawa Red Diamonds vi ha dato una spinta in più?

“Il nostro umore è sempre stato alto, abbiamo intrapreso questa avventura con la giusta voglia e determinazione. Nelle partite ci sono difficoltà, ma lavoriamo sempre per farci trovare pronti. Noi vogliamo passare il turno, nonostante sappiamo che sarà una partita difficile”.

Quante energie vi stanno dando i nuovi e i giovani?

“Tante. Ci danno una grande mano, abbiamo bisogno di tutti. Fin dall’inizio tutti si sono messi a disposizione, dai più giovani ai più esperti, andiamo avanti con questo spirito”.

Cosa pensa di questa competizione?

“Siamo qui per fare bene, diamo il massimo per l’Inter e per i tifosi. è normale che le vittorie aiutano, siamo stati contenti di vincere l’altro giorno per riassaporare il gusto di un successo. Siamo tutti a disposizione del mister per continuare sulla strada percorsa in questi anni”.

Foto: sito Inter