Darmian: “Il Milan sta facendo bene, ma noi ancora meglio. Gosens? Ottimo rinforzo”

In vista del derby, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset il difensore dell’Inter Matteo Darmian . Ecco le sue parole: “Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby”.

Sul derby – “Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo“.

Sull’arrivo in nerazzurro di Gosens e Caicedo : “Sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni“

Sul trasferimento di Vlahovic alla Juve: “Vlahovic alla Juventus? Grande giocatore ma non so se così rientrano nella corsa scudetto. Gli altri non ci riguardano, pensiamo solo a noi”.

Foto: Sito Inter