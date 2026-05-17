Darmian: “Ho il contratto in scadenza. Spero di chiudere la carriera all’Inter”

17/05/2026 | 17:33:49

Matteo Darmian ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Verona, nella sua ultima a San Siro.

Le sue parole: “E’ stato emozionante, 6 anni fantastici e adesso ci godiamo la festa. 2 trofei, siamo davvero felici”.

L’ovazione te la meriti tutta. “E’ difficile giocare in questo stadio. Fin dall’inizio i tifosi mi hanno fatto sentire il loro supporto, io ho cercato di dare sempre tutto e sono stato riconosciuto per quello che sono”.

Cosa ti ha detto Barella? “Gran giocatore e grande persona, mi ha ringraziato. Ho il contratto in scadenza, spero di poter chiudere la carriera qua e vediamo cosa mi riserverà il futuro”.

Foto: Instagram Darmian