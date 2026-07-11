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Darmian: “Futuro? Mi sento bene, voglio giocare ancora. Sicuramente in Italia”

11/07/2026 | 20:51:22

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Matteo Darmian ha lasciato l’Inter lo scorso 30 giugno ma ha ancora intenzione di giocare. Il difensore classe 1989, 37 anni, cerca una nuova avventura, come ha ammesso a Sport Mediaset.

Le sue parole: “Sinceramente non so quale possa essere il mio futuro. So solo che ho passato un bellissimo periodo all’Inter e che ho avuto tutto quanto desideravo avere dal calcio e dalla vita. Ora è certo che voglio continuare a giocare, perché mi sento veramente bene. In Italia o all’estero? Sicuramente in Italia”.
Foto: Instagram Darmian