Darmian: “Finora all’Inter ho vissuto un anno e mezzo molto intenso. Siamo un bel gruppo”

Matteo Darmian, attraverso un’intervista rilasciata sul Match Programme di Inter-Shakhtar, ha commentato la sua esperienza in nerazzurro: “Siamo un bel gruppo, ho vissuto un anno e mezzo qui ma è stato molto intenso. Il momento più bello è stato vincere lo Scudetto. Il compagno più simpatico? Cordaz! Il più difficile da affrontare in allenamento è Lautaro, mentre l’avversario più tosto che ho conosciuto è Hazard. Le partite in cui sento di aver lasciato davvero il segno sono le vittorie di San Siro contro Cagliari e Hellas Verona, entrambi vinte per 1-0, entrambe con un mio gol. Due successi importanti verso la conquista dello scudetto”.

FOTO: Twitter Inter