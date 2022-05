Darmian e doppio Lautaro: 3-1 Inter. Lo scudetto si decide all’ultima giornata

Sarà decisiva l’ultima giornata di campionato per assegnare lo scudetto. Il Milan, dunque, non può ancora festeggiare, ma al Diavolo basterà un punto nella trasferta di Sassuolo. Questo è quanto emerso a seguito della vittoria dell’Inter maturata questa sera in quel di Cagliari. 3-1 per i nerazzurri, che ringraziano Darmian e Lautaro Martinez (autore di una doppietta). A nulla è valsa, per il Cagliari, la momentanea rete del 2-1 di Lykogiannis (di pregevolissima fattura, con un mancino dalla distanza). Inter che, ricordiamo, terminerà il campionato in casa contro la Sampdoria, ma i nerazzurri ovviamente dovranno sperare nella vittoria del Sassuolo, altrimenti il tricolore viaggerà verso la sponda rossonera della città.

Foto: Twitter Inter