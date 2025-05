Darmian: “Dovremo stare attenti a ogni dettaglio, ci siamo meritati la finale di Champions”

26/05/2025 | 14:48:40

Darmian è intervenuto in conferenza stampa, presentando la sfida tra Inter e PSG di sabato a Monaco: “Poter giocare una finale di Champions è straordinario, l’abbiamo vissuto due anni fa e forse quella partita ci ha dato quella consapevolezza che forse ci mancava. La prepareremo nel migliore dei modi, dovremo stare attenti a ogni piccolo dettaglio. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, non a caso hanno vinto campionato e coppa. Non credo che il PSG sia forte solo offensivamente, ma penso sia una squadra completa e organizzata, con giocatori di grandissima qualità. Dovremo stare attenti a livello difensivo, ma sarà importante lavorare di squadra e non solo come singoli. Abbiamo raggiunto meritatamente la finale di Champions. Per me che può essere l’ultima volta voglio godermi questi momenti. Zalewski? Può giocare in diverse posizioni, è una cosa positiva per noi: sappiamo che ci può dare una grandissima mano e l’ha dimostrato, sicuramente lo farà”.

FOTO: Instagram Darmian