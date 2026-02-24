Darmian: “Cosa amo del calcio? La possibilità di aiutare la squadra. Fin da bambino sono sempre stato molto competitivo”

24/02/2026 | 12:40:44

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha parlato in un’intervista all’interno del Matchday Programme del club. Queste le sue parole:

“La cosa che amo più del calcio? È la possibilità di aiutare la squadra in qualsiasi modo e momento, con un gol o un salvataggio, per me questa è la cosa più gratificante. Nonostante l’esperienza vivo questa professione con grandissimo entusiasmo e adrenalina, ho sempre tantissima voglia di scendere in campo e di vincere. Fin da bambino sono sempre stato molto competitivo. Quale qualità prenderei a un compagno? Potrei citarne tante, dalla visione di gioco di Bastoni, alla perseveranza di Acerbi o la grinta e la cattiveria sotto porta di Lautaro. Cosa mi ha insegnato il calcio? A stare in un gruppo e a rispettare le regole. In egual modo mi ha fatto capire quanto sia fondamentale rispettare anche i compagni e le persone che lavorano all’interno del Club: per me queste sono cose che hanno un valore immenso. Un mio pregio e un mio difetto? Il pregio potrebbe essere l’altruismo, sento di essere una persona sincera e che pensa molto agli altri. Il difetto è che sono un po’ permaloso”.

Foto: Instagram Darmian