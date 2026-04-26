Darmian: “Caso Rocchi? Noi pensiamo al campo. Il mio futuro è l’ultimo dei problemi”

26/04/2026 | 21:04:29

Darmian ha parlato a DAZN dopo il pareggio tra Torino e Inter: “Mancavano 4 punti prima di stasera. Volevamo vincere e fare tre punti ma non siamo riusciti. Mancano solo tre punti e cercheremo di portarli a casa davanti al nostro pubblico per un traguardo importante come lo scudetto. L’anno scorso è stata una stagione positiva che si è conclusa nel peggiore dei modi. Non è stato facile ripartire a livello psicologico, a partire dal mister che ha capito dall’inizio di cosa potevamo aver bisogno. Abbiamo fatto il massimo per tornare a vincere e abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra. Caso Rocchi? Noi cerchiamo di rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in campo e per chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Non lo so, al momento non ci penso e mi godo le ultime giornate, concludere al meglio la stagione, quando sarà aritmetico festeggiare, poi abbiamo anche la Coppa da giocare. Un altro trofeo, penso a questo e il mio futuro in questo momento è l’ultimo dei problemi”.

Foto: Instagram Darmian