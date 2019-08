Darmian, al via le visite mediche con il Parma

E’ il giorno di Matteo Darmian a Parma. Il difensore classe ’89, in arrivo a titolo definitivo dal Manchester United, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito per poi procedere con la firma del contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore gialloblù.

Foto: Zimbio