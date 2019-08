Darmian al Parma! Quattro anni di contratto. Tutti i retroscena. E già stasera…

A volte tornano, eccome se tornano. Molto più di un’idea, come anticipato ieri sera e stamattina dopo le 11 via social. Ora è realtà: Matteo Darmian sarà un grande rinforzo del Parma, accordo raggiunto con il Manchester United che incasserà poco meno di due milioni di indennizzo rispetto al contratto del terzino in scadenza a giugno. Darmian era stato cercato da Inter e Juve, lo scatto del Parma è stato sorprendente, il terzino voleva tornare in Italia e aveva detto no ad altre proposte dall’estero. Darmian firmerà un contratto di quattro anni (al massimo tre più uno) e non vede l’ora di raggiungere i nuovi compagni. Già stasera potrebbe essere in Italia, dettagli da perfezionare, poi le visite e tutto il resto. Quello che conta è che il Parma ha piazzato un colpo di grande spessore. L’Inter lo avrebbe preso a parametro zero, i rapporti tra i club sono ottimi, ma oggi i meriti sono esclusivamente del club emiliano. Che si regala Darmian a pochi giorni dalla stop della sessione estiva di calciomercato.

Foto: sportsmole