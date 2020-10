Darmian a Milano per le visite con l’Inter: tempistica rispettata

Tempistica rispettata. Ieri, nel primissimo pomeriggio, vi avevamo raccontato che oggi Matteo Darmian sarebbe stato a Milano per le formalità burocratiche, visite con l’Inter prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. L’ormai ex difensore del Parma è arrivato all’Humanitas, puntualissimo: gli accordi tra le due società risalivano all’estate 2019 quando vi anticipammo che Darmian sarebbe andato in Emilia per poi trasferirsi in nerazzurro.

Foto: Twitter Parma