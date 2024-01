“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that”. Milan-Bologna si ferma al 16′ contro il razzismo

Momento molto particolare al sedicesimo minuto di Milan-Bologna: le squadre si sono fermate per una trentina di secondi e hanno iniziato ad applaudire, e lo stesso ha fatto il pubblico di San Siro. Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone.Calabria ha indicato la scritta “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that”, frase di Martin Luther King, che è apparsa sul mega schermo dell’impianto meneghino.

Foto: Instagram Milan