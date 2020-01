Dario Silva su Sergio Ramos: “Quando era giovane gli ho salvato la carriera”

In Italia ha vestito la maglia del Cagliari dal 1995 al 1998, ma ancor più importante è stata la successiva esperienza al Siviglia dove ha avuto modo di giocare con Sergio Ramos. Dario Silva, ai microfoni di Movistar, ha raccontato alcuni aneddoti sul capitano del Real Madrid: “Era giovane, io la sera uscivo sempre, ma non volevo che anche lui prendesse quella strada, che imparasse a fare nottata, a bere, a frequentare le donne. Quindi lui veniva da me ma io gli dicevo ‘no no, non possiamo uscire, io non esco’ e lui mi rispondeva ‘ma come no, escono tutti!’. E quindi a me toccava andarmene a casa”.

Il rapporto con Sergio Ramos

“Mi controllava, so che lo faceva. Mi seguiva fino a casa per vedere se uscissi la notte. E io arrivavo a casa mia, ma mi fermavo alla rotonda dentro la macchina. E quando vedevo accendersi le luci di casa sua e sapevo che era entrato, allora prendevo la macchina e me ne andavo. Una volta mi ha beccato. Mi ha detto ‘guarda che faccia, sei uscito e chissà quanto hai bevuto’. E io gli ho risposto ‘macchè, sono stato a casa e mi sono fatto qualche shot”.

Foto: futbolblancos