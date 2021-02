Dany Mota: “Sogno di giocare con CR7. Quando arrivai alla Juve già sapeva chi fossi”

Intervistato da O Jogo, Dany Mota, attaccante del Monza e dell’Under 21 portoghese, ha parlato del suo sogno, di giocare con Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “Ho ancora il sogno di giocare insieme a CR7, anche se non sono più alla Juve. Conosciamo tutti le sue qualità, quello che ha fatto e che sta facendo ancora oggi nel calcio. Quando ho iniziato ad allenarmi coi bianconeri, Cristiano sapeva già chi fossi e questo mi ha sorpreso. Mi ha dato tanti consigli per essere un professionista dentro e fuori dal campo. La sua maglia? Non ce l’ho, magari me la darà quando giocherò al suo fianco”.

Foto: Twitter Juventus