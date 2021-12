DANY MOTA, IL FUNAMBOLO LUSITANO DEL MONZA

In questo turno infrasettimanale di Serie B il Monza ha battuto 4-1 il Cosenza continuando la propria corsa verso i primi posti della classifica. Uno dei protagonisti della gara di ieri è stato Dany Mota Carvalho autore di una doppietta. Nato il 2 maggio 1998 in Lussemburgo da famiglia di origini portoghesi, Dany è cresciuto calcisticamente tra le fila del Petange con cui ha esordito in prima squadra all’età di 16 anni. Nel 2015 le chiamate dall’Italia non si fanno attendere e passa alla Virtus Entella dove si mette in mostra con la Primavera nel Torneo di Viareggio. L’anno successivo esordisce in Serie B ma scendendo in campo solo due volte. Dopo un’esperienza in prestito al Sassuolo, Mota torna ad essere protagonista sempre con l’Entella in Serie C trascinando il club nella seria cadetta con 12 gol in 35 presenze. Parliamo di un attaccante molto rapido e dotato di un grande tiro proprio come il proprio idolo Cristiano Ronaldo. Nell’agosto del 2019 finisce alla Juventus Under-23 in Serie C ma la sua esperienza in bianconero dura soltanto metà stagione: a gennaio il Monza lo preleva in prestito e Dany contribuirà alla promozione dei lombardi in Serie B facendo scattare l’obbligo di riscatto di 2 milioni. Con il Portogallo nell’Europeo U21 di quest’anno lo ricordiamo per la doppietta siglata contro l’Italia ai quarti di finale: una sconfitta per 5-3 che è costata agli azzurri l’eliminazione. Dal suo esordio con i lusitani ha totalizzato finora sedici presenze e realizzato sette gol. La doppietta contro il Cosenza di ieri è stata la seconda stagionale dopo quella realizzata contro il Como nella 13a giornata. Una stagione che può segnare per il portoghese la definitiva consacrazione.

FOTO: Instagram Dany Mota