Dany Mota: “Dispiace per la stagione disputata. Vogliamo finire bene”

04/05/2025 | 14:55:07

L’attaccante del Monza Dany Mota ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Atalanta valido per la 35a giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni all’emittente: “Ci dispiace per come sia andata la stagione. Contro il Napoli abbiamo fatto una grande partita, vogliamo chiudere bene” le parole dell’attaccante prima della sfida contro i bergamaschi.

FOTO: Instagram Monza