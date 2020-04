Dante: “Stop alla Ligue 1 giusto, sarebbe stato indecente tornare in campo”

Dante, difensore e leader del Nizza, ha parlato a L’Equipe della scelta del Governo di fermare la Ligue 1: “Molte persone sono morte o in lutto. Non sappiamo come risolvere un problema globale ma volevamo trovare la soluzione per giocare a calcio. È il nostro lavoro ma non è una priorità: le persone vanno in ospedale, altri perdono il lavoro e noi giochiamo? Sarebbe stato indecente. Saremmo passati per burattini. Non sarebbe stato logico perché il calcio non avrebbe migliorato nulla. Non scambierei mai la salute delle persone per la qualificazione a una coppa europea”.