Dante sbeffeggia Mkhitaryan: “Il PSG è ingiocabile, Marquinhos un fenomeno”

03/06/2025 | 11:20:38

Intervistato da L’Equipe, il difensore del Nizza Dante ha commentato la finale dominata dal PSG contro l’Inter e che è valsa la prima Champions League per i parigini. Rievocando la celebre frase di Mkhitaryan (“L’Inter quando sta bene è ingiocabile per gli avversari), il capitano del Nizza ha colto l’occasione per mandare una frecciatina all’armeno e ai nerazzurri: “Questo Paris è semplicemente ingiocabile. Marqui sempre stato un fenomeno – ha esordito Dante -. Gli dissi: ‘Continua a lavorare con la stessa serietà e approfitta del miglior maestro al mondo: Thiago Silva’. Ed è proprio quello che ha fatto. Non ci si rende conto davvero della carriera che sta facendo. Sono stato molto toccato dalla sua emozione, perché merita tutto ciò che gli sta accadendo”.

Foto: Instagram Dante