Dante: “Roma una grande squadra, dobbiamo essere al massimo per affrontarli”

23/09/2025 | 17:24:40

Il difensore e capitano del Nizza, Dante, ha presentato in conferenza stampa la partita di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole:

“L’importanza della partita? Tutte le partite sono importanti. Certo, iniziare con una vittoria in casa è sempre meglio. Quello che dobbiamo cercare nella nostra squadra è la capacità di mostrare un volto solido: una squadra che resta concentrata, che lavora insieme per non subire gol.

L’immagine che ho della Roma? È una grande squadra. Se non sbaglio, negli ultimi dieci anni è stata sempre presente in Europa. È una squadra che ha sempre ottimi giocatori, una forte identità e una grande cultura calcistica. Ogni anno costruiscono squadre solide con giocatori di qualità. Quest’anno non è diverso, con anche un ottimo allenatore. Sappiamo tutti che domani ci aspetta una grande partita contro una grande squadra, e dobbiamo essere al massimo per affrontarli.

Il cambio di allenatore può cambiare qualcosa? No, non penso che cambi molto, perché anche con un nuovo allenatore, vista la qualità dei giocatori, la squadra potrebbe addirittura migliorare. Tuttavia, ciò che conta sono i giocatori: hanno sempre elementi di grande qualità, con molta esperienza, molti dei quali giocano nelle nazionali. È chiaro che hanno molta più esperienza di noi in questa competizione. Sta a noi sfruttare il vantaggio di giocare in casa per disputare una grande partita, nonostante la loro esperienza”.

Foto: Instagram Dante