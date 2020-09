Danny Rose vicino al Genoa. Il club di Enrico Preziosi, come riportato in serata alle ore 20:02 da PA Media Sport, è sul calciatore degli Spurs che è stato messo fuori rosa dal tecnico Mourinho. Il 30enne si sta allenando con l’U23 del club per non perdere la forma fisica e aspetta di cambiare casacca.

Foto: beIN Sport