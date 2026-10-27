Danks: “Kane sarà regolarmente a disposizione contro il Magdeburgo”

27/10/2026 | 11:12:56

Il Bayern Monaco si prepara alla sfida contro il Magdeburgo, valida per il secondo turno della Coppa di Germania. Alla vigilia della partita, l’attenzione è rivolta anche alle condizioni di Harry Kane, reduce da un periodo di grande continuità realizzativa. Arrivano indicazioni positive sulla sua disponibilità per il prossimo impegno dei bavaresi.A fare chiarezza è stato Aaron Danks, vice allenatore del Bayern, che ha fornito aggiornamenti sulla situazione del centravanti inglese. Kane sarà regolarmente a disposizione per la gara contro il Magdeburgo, un’informazione importante per una squadra che punta a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale. “Non l’ho ancora sentito, ma ho seguito la cerimonia ed è un risultato fantastico per lui. Nel pomeriggio rientrerà per allenarsi con i compagni e domani sarà pronto a scendere in campo”. Il vice allenatore di Kompany ha poi continuato sulla questione infortuni, dove non saranno della partita Neur e Musiala. “Per Neuer e Musiala è ancora presto. I medici li stanno valutando e vedremo chi riusciremo a recuperare, anche se Kim e Pavlović sono indubbiamente più vicini al rientro”. Il Bayern vuole affrontare la sfida con la massima attenzione, evitando sottovalutazioni contro un avversario che cercherà di sfruttare l’occasione per mettere in difficoltà i campioni tedeschi. La presenza di Kane rappresenta un elemento importante per le ambizioni offensive della formazione bavarese.

Foto: instagram Kane