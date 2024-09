Danjuma: “Il progetto del Girona è ambizioso. C’è una grande mentalità”

Arnaut Danjuma, ultimo acquisto di mercato del Girona, è stato presentato in conferenza stampa: “Questo non è il club più grande del mondo, ma è molto speciale. C’è un ambiente familiare; si sente l’ambizione del progetto e la determinazione nel voler raggiungere i risultati. Non solo in Spagna, penso che tutti sappiano che è un grande allenatore e quello che ha fatto in questo club è incredibile. Sono molto felice, ci sono tanti giocatori di qualità”.

Foto: twitter Everton