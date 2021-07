Danimarca, Poulsen ci crede: “Sarebbe pazzesco giocare una semifinale a Wembley”

Yussuf Poulsen, attaccante della Danimarca, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale della UEFA si è soffermato sui quarti di finale che disputerà quest’oggi contro la Repubblica Ceca: “Quello che abbiamo fatto finora è fantastico e sarebbe pazzesco giocare una semifinale a Wembley. E’ qualcosa che puoi solo sognare e dopo la fase a gironi, dove abbiamo avuto molte partite in casa, andare così lontano sarebbe un’esperienza straordinaria sia per noi che per tutta la Danimarca”.

FOTO: Euro2020