Danimarca, i giocatori della Nazionale doneranno parte del compenso dell’Europeo alle scuole calcio

Anche i più grandi non dimenticano da dove sono partiti. Dalla Danimarca arriva un’iniziativa lodevole. I giocatori che faranno parte all’Europeo, infatti, doneranno parte del bonus che gli darà la Federazione alle scuole calcio del paese. L’annuncio arriva dalla stessa Federazione danese. Non solo. Oltre a donare parte del loro bonus per la partecipazione ad Euro 2020 al fine di garantire lo sviluppo delle attività federali per i calciatori più piccoli, i giocatori si occuperanno di omaggiare le squadre da cui hanno iniziato la loro grande carriera.

Dal sito ufficiale della Federcalcio danese, anche le parole del capitano Simon Kjaer: “Significa molto per noi giocatori potere aiutare a ridare qualcosa. Sia per i club ma in particolare per quelli che contano davvero, ovvero i bambini”.