Danimarca, Hojlund fermato dalla febbre. Il CT: “Nulla di grave, con la Scozia ci sarà”

15/11/2025 | 23:51:24

Prima della gara tra Danimarca e Bielorussia c’è stata apprensione per la defezione dell’ ultimo minuto dell’ attaccante del Napoli Rasmus Hojlund. Il CT danese, Brian Riemer, ha spiegato a TV 2: “Non è niente di grave per quanto riguarda Rasmus Hojlund, ma era abbastanza da costringerlo a fermarsi stasera. Ecco perché abbiamo dovuto fare una sostituzione all’ultimo nell’undici titolare. Ho imparato nel corso della mia lunga carriera che è meglio avere giocatori freschi in campo”.

Foto: sito Danimarca