Danimarca, Hojbjerg fa marcia indietro: “Ho ammesso che io e Hjulmand non possiamo giocare insieme? L’ho detto senza pensare”

26/09/2026 | 14:30:27

Il capitano della Nazionale danese, Pierre-Emile Hojbjerg, al Marsiglia dal 2024, aveva fatto discutere al termine della sfida persa in casa della Norvegia lo scorso giovedì. Al termine della gara, infatti, fece notare il suo dissenso al CT Riemer per aver schierato contemporaneamente sia lui che l’ex Lecce Hjulmand: “Il problema è che abbiamo due giocatori dello stesso profilo a centrocampo. L’allenatore dovrebbe scegliere uno e lasciare l’altro in panchina. Alla fine della giornata, dobbiamo pensare al bene della squadra e non ai nostri interessi. Non sono troppo orgoglioso nel fare questa affermazione, ma si vede che non funziona. È un po’ imbarazzante”. In Danimarca si è sollevato un polverone mediatico, tra chi lo voleva fuori dalla Nazionale e chi esigeva delle scuse pubbliche. Bene, queste sono arrivate sul proprio profilo Instagram: “Sono umano. Una persona che ama la nazionale, la Danimarca e il calcio. Quando sono deluso da una sconfitta come quella di giovedì, dopo una rimonta ottima e un Mondiale mancato, le emozioni si mescolano e dico cose senza pensarci”.

Foto: Instagram Marsiglia