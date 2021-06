Danimarca, Hjulmand: “Crediamo nelle nostre qualità, lotteremo fino alla fine. Eriksen sempre con noi”

Al termine della partita tra Danimarca e Galles, il tecnico della Nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match:

“Non tutto è stato perfetto durante questo match ma siamo migliorati durante la partita. Siamo stati capaci di muoverci bene e di adattarci. I Ragazzi sono stati devi veri guerrieri e sono fiero di loro. Christian (Eriksen ndr) è sempre con noi, avrei tanto voluto che ci fosse stato anche lui in quanto questo stadio, è stata la sua prima destinazione quando ha lasciato la Danimarca a 16 anni. Dobbiamo continuare ad usare questa energia e questa forza che ci ha consentito di accedere alla prossima fase del torneo. Ci prepariamo da molto tempo ed esserci preparati al meglio ci ha permesso di avere fiducia in noi. Quello che è successo a Eriksen mi ha costretto a cambiare. Ci siamo ritrovati in una situazione totalmente diversa. Sono molto grato per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto, perché è quello di cui avevamo bisogno dopo l’incidente. Avevamo bisogno di sostegno, lo abbiamo ricevuto e questo ci ha messo le ali. Crediamo nelle nostre qualità, nella squadra, ma non bisogna pensare alla vittoria finale, avremo già una partita molto difficile sabato prossimo nei quarti di finale (contro i Paesi Bassi o la Repubblica ceca ndr). Non posso promettere che vinceremo l’Europeo, l‘unica promessa che posso fare è che combatteremo fino alla fine“.

Foto: Da UEFA.com